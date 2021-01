Alla scuola Montessori di Torino i bimbi imparano in serenità e armonia

La Scuola M. Montessori si trova nel cuore del quartiere Liberty di Torino in zona Cit Turin.

Si ispira al metodo Montessori ma nel corso degli anni è stato personalizzato e implementato con nuove idee e strumenti rivolti al futuro.

La scuola garantisce la giusta attenzione al bambino come persona responsabile, autonoma e intelligente, dando valore sia all’apprendimento didattico sia allo sviluppo armonico della personalità e delle abilità in coerenza con le Competenze chiave Europee.

Un percorso che li accompagna dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria.

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai 2 anni e mezzo e offre un approccio montessoriano in un ambiente internazionale con l’obiettivo di farli crescere sereni ed in armonia all’interno di una dimensione creativa ed aperta al mondo.

Come lo facciamo?

Attraverso una didattica che fonde l’approccio montessoriano all’innovazione e all’obiettivo del raggiungimento delle competenze chiave europee, rispettando i tempi personali e favorendo l’apprendimento collaborativo.

Lo sviluppo delle competenze linguistiche rappresenta un obiettivo fondamentale e quindi proponiamo la lingua inglese e francese sin dall’inizio del percorso didattico in differenti momenti della giornata utilizzando la vita di classe, l’accoglienza, il pranzo o la merenda per creare contesti quotidiani e semplici in cui potenziare le capacità linguistiche.

Crediamo fermamente che l’educazione dei nostri bambini in questo percorso formativo passi attraverso tre fasi:

Educazione emotiva: guidiamo i bambini a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri coltivando l’empatia. Si impara così ad affrontarei successi, fallimenti, critiche e apprezzamenti con un atteggiamento di condivisione e accettazione positiva di sé

Educazione alla creatività: i bambini sono liberi di esprimersi creativamente attraverso le diverse forme artistiche, quali la musica, il disegno e il teatro e vengono coltivate le prime competenze STEM, per stimolare una progressiva apertura al mondo

Educazione al movimento: Il movimento rappresenta con il gioco una fondamentale occasione di apprendimento, pertanto i bambini sono liberi di muoversi anche durante la didattica, per favorire l’attenzione e la presenza.

La nostra scuola è pronta ad accogliere i bambini nel rispetto di tutte le normative: abbiamo riorganizzato gli spazi e sono stati installati degli innovativi ed esclusivi sistemi di depurazione dell’aria ad altissima efficienza che consentono la filtrazione di polveri sottili e di agenti infettivi oltre a spore, allergeni etc..

