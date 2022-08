La Reggia di Venaria propone venerdì 2 settembre alle 16 un momento musicale ludico e creativo nell’elegante contesto barocco della Sala di Diana, con il coinvolgimento diretto dei visitatori nella creazione di composizioni di musica classica.

Si chiama Mozart e il Gioco del Comporre, un gioco concerto di musica classica che affonda le sue radici nel lontano Settecento E’ una delle iniziative nell’ambito della programmazione ‘Play. Un anno tutto da giocare’.

L’evento, ideato ed eseguito dal gruppo cameristico strumentale L’Astrée, nasce dalla volontà di creare un collegamento tra gioco e musica che possa coinvolgere (e dunque far giocare) anche i visitatori, rendendoli parte integrante di un processo musicale creativo le cui origini sono da ricercare nel XVIII secolo. Alcuni spettatori – estranei alla pratica compositiva musicale ed estratti a sorte – utilizzando i dadi, contribuiscono a creare un brano musicale eseguito seduta stante dai due musicisti. Al gioco compositivo fa seguito l’esecuzione di una sonata di Mozart (ideatore del gioco) e una di Haydn per violino e fortepiano, seguito nuovamente da un secondo momento d’interazione tra pubblico e musicisti, con l’esecuzione dei brani che il pubblico crea utilizzando i dadi. Chiude infine l’evento l’esecuzione della celebre sonata in do maggiore K296 di Mozart sempre per violino e fortepiano.

Commenti