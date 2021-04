La prima reazione è stata quella di mettere alla gogna quel pallone gonfiato vallone (a quanto pare figlio d’arte, abile nel far carriera) che – dicono le malelingue – se non era per la politica familista che affligge il Belgio, di sicuro, non stava lì. Quell’altro, il [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti