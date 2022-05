Ultimi tre appuntamenti per la seconda edizione di Polimorfa, la rassegna di arti performative che si svolge nel pluriuso di Alice Superiore (Val di Chy). Come la passata edizione, il festival è diretto ed organizzato dal collettivo Biloura in collaborazione con il comune di Val di Chy e la Fondazione Piemonte dal Vivo. La rassegna ha nella multidisciplinarietà e nella partecipazione degli abitanti della Valchiusella i suoi punti di forza, come testimoniato dal successo della prima edizione.

Domenica 22 maggio, nel pomeriggio, Biloura ha portato in scena “Il testamento dell’ortolano”,di Teatro degli Acerbi, un monologo teatrale tratto da un racconto di [...]



