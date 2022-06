In paese torna il teatro: domenica 19 giugno alle 21 al salone polivalente di via Cossano andrà in scena la commedia brillante in due atti Una pelliccia per due, presentata dall’associazione culturale “Racconti” e dalla Nuova Compagnia Teatrale Alicese con il patrocinio del Comune.

La pièce è interpretata dagli attori Silvio Lepora, Paolo Ravetto, Caterina Salussolia, Paola Comazzi, Gianni Mazza, Sara Cerruti, Miriam Ravetto, Graziano Salussolia, Maria Fiorella Cagliano e Daniele Colombi. L’ingresso è ad offerta libera.

Commenti