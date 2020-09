ALICE CASTELLO. Una “Merenda in maschera” con giochi in piazza Ballario

L’associazione “Le Botteghe del Castello”, in collaborazione con l’Oratorio e i Rioni organizza una “Merenda in maschera”: domenica 13 settembre, dalle 14,30 in poi in piazza Ballario, giochi e merenda per tutti i bambini mascherati, con gli animatori dell’Oratorio. E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Informazioni al 320.4805102 (Claudio Merlin).

Commenti