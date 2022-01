Oggi, intorno alle ore 19:30, una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris ed una dei volontari di Santhià sono intervenute lungo la SP 401 tra Santhià e Alice castello per un incidente stradale.

L’occupante è stato trasportato in ospedale a Vercelli. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a coadiuvare il personale medico nell’estrazione del mal capitato e alla messa in sicurezza della strada.

Sul posto c’era il 118 di Santhià e i carabinieri di Albano.

