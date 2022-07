La società sportiva Alice Castello F.C., in collaborazione con la Pro Loco, organizza da venerdì 8 a domenica 10 luglio in piazza Ballario tre serate di Festa della birra, con stand gastronomico (menu alla carta, grigliata, panini) aperto dalle 19,30 e servizio bar, e musica dalle 22 con ingresso gratuito.

Venerdì la serata sarà con Just 4 Deejays: dj set party anni ‘90. Sabato 9 Doctor Beat with “Lallo!” SuperUp! e, a seguire, Dj Seven. Domenica, infine, Royal Party.

Tutte le sere, inoltre, sarà aperto il Luna Park. Informazioni e prenotazioni al 331.4143919.

