ALICE CASTELLO. Un uomo di 72 anni è morto oggi ad Alice Castello dopo essere rimasto schiacciato da un albero di grosse dimensioni. Secondo le prime informazioni, la vittima era intenta a tagliare la pianta con una motosega per fare legna nei pressi di una cascina.

Per cause ancora in fase di accertamento una parte dell’albero lo ha travolto. Appena dopo l’incidente le sue condizioni sono apparse subito gravissime: l’anziano è stato soccorso dai medici del 118, ma è deceduto nonostante i tentativi degli operatori di rianimarlo. A lanciare l’allarme la moglie, che non lo ha visto rientrare in casa. Sul posto i carabinieri.

