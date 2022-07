Si disputerà mercoledì 6 luglio la 39a edizione del Giro Podistico Alicese, organizzato dal Gruppo Podistico Alicese in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Gruppo Aib.

Il ritrovo per le iscrizioni è alle 18,30 in piazza Ballario; alle 19,45 partirà la camminata, alle 20 la manifestazione non competitiva. L’iscrizione costa 8 euro, comprensiva di premio di partecipazione e ristoro al termine. A fine manifestazione sranno sorteggiati tra i partecipanti numerosi premi, tra cui un televisore 32 pollici, una stampante, un forno a microonde, un frullatore, ecc.; per informazioni chiamare Luciano (347.0683442), Claudio (366.4159654) o Paolo (333.5996407).

Commenti