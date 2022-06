ALICE CASTELLO. (r.a.) Dopo due anni di pausa forzata il locale Gruppo Alpini organizza per sabato 11 giugno, dalle 19,30 in poi sulla piazza del mercato (Casa degli Alicesi) o, in caso di maltempo, presso il Polivalente, la “4a Gran Maialata Alpina benefica”, cena con intrattenimento musicale del duo Serena & Matteo. Menu: pasta, salsiccia, fresse, arrosto, polenta dolce, patatine fritte, insalata, dolce, acqua e vino. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Commenti