ALICE CASTELLO. La “Festa della birra” in piazza del Mercato

L’associazione Alice Castello F.C. organizza per sabato 29 agosto, dalle 19,30 in poi in piazza del Mercato (Casa degli Alicesi), la “Festa della birra”: panini, grigliata, birra (bionda, rossa, cruda) e cocktails. Occorre presentarsi con la mascherina. La prenotazione è obbligatoria al numero 331.4143919. «Nel rispetto delle norme – ha dichiarato il sindaco Luigi Bondonno – stiamo imparando a convivere con il problema pandemia. Grazie ai ragazzi che hanno messo in piedi questa iniziativa».

