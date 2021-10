Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ALICE CASTELLO. A causa del maltempo di domenica scorsa, la camminata enogastronomica “Büta quaicos suta i DENc” organizzata dai giovani del gruppo Den insieme ai rioni è stata rinviata a domenica 10 ottobre.

La passeggiata si snoderà su un percorso di otto chilometri tra boschi, vigne e memorie storiche. Il ritrovo e le iscrizioni sono fissati sempre alle 10,30 davanti alla chiesa di San Grato. La partenza sarà scaglionata, divisa in piccoli gruppi; nelle varie tappe verranno servite le vivande, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Durante l’escursione ci saranno sorprese teatrali e musicali, e un mercatino di prodotti del territorio della rete di Slowland.

Per gli adulti il costo di partecipazione è di 18 euro; dieci euro, invece per i ragazzi fino ai 12 anni. Per partecipare occorre prenotarsi telefonando oppure inviando un messaggio al 331.4143919.

L’evento è organizzato con la collaborazione di Slowland Piemonte, del Gruppo Alpini, dei Giovani artisti alicesi, dell’associazione culturale Racconti, di Aib e dei Rioni di Alice Castello.

