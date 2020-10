ALICE CASTELLO. In biblioteca arriva Alice Basso

Proseguono gli “Incontri d’autore al Castello” organizzati dalla Biblioteca comunale “Sorelle Benedetto”. Sabato 17 ottobre alle 17,30 la scrittrice Alice Basso presenterà il suo romanzo Il morso della vipera, edito da Garzanti.

Nata nel 1979 a Milano, attualmente risiede nel Torinese e lavora per alcune case editrici. Dopo avere scritto cinque romanzi con al centro il personaggio di Vani Sarca, una ghostwriter appassionata di gialli che si trova sovente a collaborare in alcune indagini di polizia, quest’anno ha inaugurato un nuovo ciclo di romanzi, a sfondo storico, con una nuova protagonista femminile, Anita Bo, dattilografa nella Torino degli anni Trenta. Quando un’anziana donna viene arrestata perché afferma che un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l’unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di giusto non c’è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della realtà: il fascismo è in piena espansione, il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il coraggio che ha e l’intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi.

