Inizia venerdì 24 giugno la festa di San Luigi, patrono dei giovani, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Fino a domenica 26, ogni sera, dalle 19,30 sarà aperto lo stand gastronomico: venerdì impepata di cozze, sabato stinco al forno, domenica costine al forno. Vi saranno inoltre tre serate musicali: venerdì con Just Deejays, sabato con Showzer feat Dj Seven, domenica Trash College. Sempre domenica, inoltre, alle 22 ci sarà uno spettacolo pirotecnico. Il luna park e il bar saranno aperti tutte le sere. Per informazioni e per prenotare le cene chiamare il 346.8734096.

Commenti