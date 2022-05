ALICE CASTELLO. Può una lezione scolastica essere magica? Che cosa hanno da dirci ancora oggi parole e libri scritti centinaia di anni fa? È possibile raccontare Dante, Boccaccio, Manzoni e tutti gli altri autori che abbiamo studiato a scuola come se fossero nostri contemporanei?

Enrico Galiano, scrittore e insegnante, scommette di sì. Ed è autore e protagonista dello spettacolo teatrale Eppure studiamo felici, che è un viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica: per portare la scuola fuori dalla scuola, ma anche per farci entrare in quel mondo meraviglioso che condivide ogni mattina coi suoi alunni. Tutto questo farcito da una dose di travolgente ironia: tante emozioni, qualche risata e soprattutto l’idea che la scuola possa essere ancora un luogo di bellezza.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 14 maggio alle 21 al Polivalente “Franciscono”. L’ingresso è a offerta libera (consigliata: 5 euro), informazioni e prenotazioni in Biblioteca.

