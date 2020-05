ALICE CASTELLO. Donna di 66 anni muore in un incidente stradale.

Una donna di 66 anni residente nel Torinese è morta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio ad Alice Castello. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava ha invaso la corsia opposta per cause in corso di accertamento e si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, giunti sul posto.

