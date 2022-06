Mancano pochi giorni all’edizione 2022 del Torneo dei Rioni di Alice Castello, dopo la “Covid-edition” dello scorso anno. I quattro rioni – Prelle, Avate, Mandulera e Jurales – si sono attivati per coinvolgere i propri abitanti per l’evento, ormai tradizionale, organizzato dai giovani del Den, lo spazio aggregativo e il gruppo animato dall’Associazione Itaca di Vercelli. Questa volta sarà ancora di più l’occasione per riannodare i legami e ridare quel senso di comunità che tanto è mancato negli scorsi anni. Tutto è pronto: fino al 3 luglio, i rioni si contenderanno il Palio, cercando di sottrarlo al rione Mandulera, vincitore dell’ultima edizione completa.

Il via ufficiale sarà dato domenica 26 giugno, in piazza Fratelli Monti, dove, alle 17,30, convoglieranno le sfilate di tutte le squadre, partite dalle proprie piazze. Il fitto calendario prevede i tornei di pallavolo, roverino, scala quaranta, scopone e calciobalilla umano. Ogni sera ci si sfiderà ad una “Ghigliottina” lampo e anche i bambini più piccoli avranno un momento a loro dedicato. Come sempre sarà molto partecipata la “Caccia al Porko”, nascosto in qualche anfratto del paese e ci si divertirà molto con la “Staffetta ignorante”, una serie di giochi di abilità ed esilaranti sfide di squadra.

Il sabato sera andrà in scena il “Bowling umano” e l’“acquizzone”, dove gli intellettuali del rione cercheranno di rispondere in modo corretto per evitare una gelida secchiellata d’acqua in testa. Inoltre, sarà introdotta una gara di orienteering nei boschi e si concluderà con la tradizionale corsa di macchine autocostruite.

Dopo otto giorni di ardente competizione ci si ritroverà a festeggiare tutti insieme con un bel rinfresco.

