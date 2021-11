ALICE CASTELLO. Il 22 novembre si ricorda Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Per onorarla la Banda musicale “Dante Lepora” di Alice Castello organizza per sabato 13 novembre alle 21 un concerto che si terrà nel salone polivalente “Carlo Franciscono” di via Cossano. L’ingresso è ad offerta libera.

