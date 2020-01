ALICE CASTELLO. Cocaina sull’auto e attrezzatura in casa, arrestato pusher

Un uomo di 37 anni di Alice Castello (Vercelli) è stato arrestato dalla guardia di finanza per traffico di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato sorpreso mentre trasportata in automobile, un auto di grossa cilindrata, 250 grammi di cocaina. Ad una successiva perquisizione in casa, le fiamme gialle hanno trovato tutta l’attrezzatura per il confezionamento della droga. La cocaina al dettaglio avrebbe fruttato circa 20.000 euro.

