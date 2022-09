I giovani del Den (Gruppo Partecipazione Giovani animato dall’associazione Itaca di Vercelli), supportati dalla Pro Loco organizzano per domenica 2 ottobre la terza edizione dell’evento “Büta quaicos suta i Denc”.

Dopo il successo degli scorsi anni, alla scoperta dei boschi, le associazioni alicesi e i rioni, sostenuti da Slowland Piemonte e dal Comune, propongono un itinerario alla scoperta della storia e delle leggende del paese, nell’evento ormai tradizionale della prima domenica di ottobre.

La camminata enogastronomica, adatta a tutti, si snoda su un percorso di circa 6 km tra cortili, campi e memorie storiche.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti per le 10 in piazza Castello. Durante l’escursione sono previste narrazioni e sorprese teatrali e musicali. La partenza verrà scaglionata a piccoli gruppi e nelle varie tappe verranno serviti l’antipasto, il primo, il secondo e il dolce. Vino e bevande per tutti e caffè conclusivo.

Il costo per la partecipazione è di 18 euro per gli adulti e di 10 per i ragazzi fino ai 12 anni. Occorre prenotare entro il 28 settembre telefonando o scrivendo al 331.4143919.

Prima della partenza sarà possibile visitare il castello, e all’arrivo sarà presente un mercatino con i prodotti del territorio promossi dalla rete di Slowland. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e i partecipanti verranno contattati con anticipo.

L’evento è promosso con la collaborazione di Slowland Piemonte, del Gruppo Alpini, dell’associazione culturale “Racconti”, A.I.B. e dei Rioni alicesi.

