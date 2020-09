ALICE CASTELLO. “Büta quaicos suta i Denc”: domenica 27 un’allegra camminata enogastronomica

I giovani del Den (Gruppo Partecipazione Giovani animato dall’associazione Itaca di Vercelli), in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Alpini, la Banda “Dante Lepora”, l’Associazione culturale “Racconti” e i Rioni alicesi organizzano per domenica 27 settembre la camminata enogastronomica “Büta quaicos suta i Denc”.

La camminata, adatta a tutti, si snoda per un percorso di circa 8 km tra boschi, vigne e memorie storiche; per partecipare occorrono solo un abbigliamento adatto e calzature idonee.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti per le 10,30 alla chiesa di San Grato. Durante l’escursione sono previste sorprese teatrali e musicali. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, la partenza verrà scaglionata a piccoli gruppi e ognuno riceverà uno speciale zainetto da collezione con le vivande. Sarà, inoltre, obbligatorio mantenere la distanza interpersonale prevista o indossare la mascherina.

Il costo per la partecipazione è di 16 euro per gli adulti e di 9 euro per i ragazzi fino ai 14 anni. La prenotazione è obbligatoria entro il 22 settembre telefonando o scrivendo al numero 331.4143919. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e i partecipanti verranno contattati con anticipo.

