Non ce lo abbiamo di fronte ma è come se lo vedessimo. Felice come una pasqua. Sorridente come la tipa nella pubblicità del dentifricio Durban’s. In giro per tutto il Canavese a dare pacche sulle spalle a spargere ottimismo tra le comunità. Il leghista Alessandro Giglio Vigna ce l’ha fatta. Premiato per i suoi tanti anni di militanza. Tenuto in squadra per non aver mai dato problemi al partito. Gli han dato un “collegio sicuro”, il suo. Praticamente scontata, almeno sulla carta, la rielezione a deputato della Repubblica.





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Dalla notizia ai ringraziamenti [...]