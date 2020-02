ALESSANDRIA. Ubriaco in auto provoca incidente, denunciato

Ubriaco in auto provoca incidente, denunciato. Ubriaco alla guida di un’auto provoca un incidente ferendo un’altra persona per poi urtare altre 3 macchine posteggiate nelle vicinanze. E’ successo in provincia di Alessandria nella zona di Tortona.

Il 32enne, sottoposto all’alcoltest dai carabinieri di Volpedo, è stato trovato con un tasso nel sangue pari a 1,50 grammi/litro. Denunciato, gli è stata ritirata la patente e sequestrata la vettura per la successiva confisca.

