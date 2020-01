ALESSANDRIA. Trovato morto in un parcheggio multipiano, forse è suicidio

Indagini dei carabinieri in corso ad Alessandria, dove in un parcheggio multipiano in via Parma è stato trovato il corpo di un uomo di circa 50 anni vicino agli ascensori a piano terra. A dare l’allarme alcuni automobilisti. Secondo quanto riferito dai militari, parrebbe trattarsi di suicidio, poiché l’uomo sarebbe precipitando da diversi metri di altezza. Sul posto anche polizia municipale e personale sanitario del 118.

