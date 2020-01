ALESSANDRIA. Reddito cittadinanza e lavoro nero,14 casi nell’Alessandrino

Beneficiava del reddito di cittadinanza ma lavorava in nero in un ristorante della provincia di Alessandria. E’ quanto ha scoperto l’ispettorato del Lavoro nel corso dei controlli effettuati durante le festività di Natale. Sono 14 i lavoratori in nero che percepivano il reddito di cittadinanza scoperti dall’Ispettorato del Lavoro in provincia di Alessandria e di Asti. Scattate denunce e maxi sanzioni nei confronti dei datori di lavoro.

Commenti