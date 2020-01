ALESSANDRIA. Maresciallo dell’Arma lo riconosce, arrestato rapinatore seriale

Si spostava in bicicletta, scegliendo con cura le proprie vittime, tutte donne, che aggrediva e rapinava quando erano sole. I carabinieri del Comando provinciale di Alessandria hanno arrestato il rapinatore seriale, un cittadino marocchino di 34 anni, che negli ultimi giorni aveva seminato il terrore per le vie di Casale Monferrato. Decisiva, per il buon esito dell’operazione, la memoria fotografica di un maresciallo dell’Arma, che lo ha riconosciuto esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sono almeno tre gli episodi contestati all’uomo, ora in carcere. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato proseguono per stabilire se abbia commesso anche altri reati.

