ALESSANDRIA. Maltempo: automobilista soccorso nell’Alessandrino

Intervento del soccorso alpino e della protezione civile nell’Alessandrino per recuperare un uomo che, rimasto con l’auto in panne lungo una strada sterrata, si era smarrito nei boschi anche a causa del maltempo. E’ successo verso il confine con la Lombardia. L’automobilista, residente a Ponte Nizza (Pavia), è stato localizzato grazie al sistema ‘Sms Locator’. All’intervento hanno preso parte carabinieri e vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce l’Arpa, tra la mezzanotte e le otto nell’Alessandrino sono caduti più di 156 millimetri di pioggia. I corsi d’acqua sono monitorati. Si registrano difficoltà per i collegamenti ferroviari con la Liguria.

