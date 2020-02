ALESSANDRIA. Lite in un night club, uno dei titolari spara

Quattro clienti albanesi litigano e uno dei titolari del locale spara. E’ successo la notte scorsa a Pontecurone (Alessandria) nei pressi di un night club. Uno degli albanesi è rimasto ferito alle gambe e a una mano ed è stato portato in ospedale, mentre l’autore del gesto è stato individuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Alessandria e della compagnia di Tortona. Secondo una prima ricostruzione, i quattro avevano avuto un alterco per futili motivi. Il titolare ha fatto ritrovare l’arma ai carabinieri. Al momento si sta valutando se procedere per tentato omicidio.

