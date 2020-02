Lavoro: addetti in nero alla potatura delle viti, controlli dei carabinieri. Nel corso di mirati accertamenti nel territorio dell’Alto Monferrato, individuati dall’Ispettorato del Lavoro tre addetti alla potatura delle viti senza regolarizzazione lavoristico-contributiva. Due sono stati regolarizzati dopo l’ispezione, mentre per il terzo in corso accertamenti sul titolo di soggiorno. Uno dei 3, inoltre, titolare del reddito di cittadinanza, ha presentato immediatamente all’Inps istanza di rinuncia. Applicata la sanzione per il datore di lavoro; si procederà anche al recupero dei contributi e premi assicurativi omessi a favore degli occupati.

