ALESSANDRIA. Incidenti sul lavoro: operaio morto, domani 4 ore di sciopero

Quattro ore di sciopero, domani a fine turno, “contro le morti sul lavoro. Per dire ancora una volta basta alla strage nei cantieri e per chiedere maggiore sicurezza”. E’ la protesta annunciata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Alessandria e Genova in seguito all’incidente mortale di ieri sera ad Alessandria. “Nonostante i tanti confronti con le aziende impegnate nella realizzazione del Terzo Valico, ancora molto si può e si deve fare – sottolineano i sindacati di categoria – Imprese e politica devono davvero investire sulla sicurezza. E’ importante contrattare sul territorio e con le stazioni appaltanti misure a sostegno della sicurezza e della dignità del lavoro”.

Commenti