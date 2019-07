ALESSANDRIA. Furti e rapine in outlet, madre e figlia in carcere

E’ scattato l’arresto per due donne, Vasilica Dinca, 49 anni, e la figlia Viorica Cristina Baldean, di 25, accusate di far parte di una banda dedita a furti e rapine in outlet e centri commerciali di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Svizzera. Si sono concluse le indagini dei carabinieri, coordinati dal pm Fabrizio Alessandria, che hanno scoperto un’organizzazione transnazionale – con basi logistiche a Tortona e Castelnuovo Scrivia. Il Tribunale torinese aveva disposto la custodia in carcere per le due donne ma dopo il ricorso in Cassazione il provvedimento era stato sospeso. I militari avevano attivato comunque una vigilanza per scongiurare l’eventuale fuga. A seguito della sentenza contro l’impugnazione della difesa, l’originario ordine di carcerazione è diventato esecutivo ed è scattato l’arresto.

