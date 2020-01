ALESSANDRIA. Firmato l’accordo con la francese SN per storia napoleonica

Firmato un protocollo d’intesa tra ‘CulturAle’ Costruire Insieme, azienda che gestisce i servizi culturali di Alessandria, e ‘Le Souvenir Napoléonien’, la più importante associazione di storia napoleonica in Europa, fondata nel 1937 con lo scopo di studiare e pubblicizzare istituzioni, luoghi, eventi e persone che hanno fatto la storia del Primo e del Secondo Impero Napoleonico. Alessandria, testimone della Battaglia di Marengo con il ‘Museum’ dedicato agli eventi che caratterizzarono quel 14 giugno di 220 anni fa, insieme al periodo di permanenza di Napoleone e delle truppe in città, rientra a pieno titolo fra i luoghi e gli eventi importanti nella storia del Generale. ‘SN’ favorirà la diffusione della conoscenza del Museo, promuovendo anche l’Alessandrino, ‘CulturAle’ la conoscenza delle attività di ‘SN’ e contribuirà all’organizzazione e promozione di una serie di iniziative storico napoleoniche. Come spiegato dalla società francese, dal giorno dell’incoronazione a Notre Dame alla morte a Sant’Elena, Marengo rimase scolpito nella memoria dell’Imperatore che ricordava quella giornata come una delle più gloriose della sua affascinante storia.

