ALESSANDRIA. Falsi operatori energia elettrica, foglio di via per due

Falsi operatori energia elettrica allontanati da Alessandria dal Questore.

Due persone sono state allontanate da Alessandria con un foglio di via della questura perché, spacciandosi per operatori di una compagnia dell’energia elettrica, tentavano di farsi sottoscrivere dei contratti.

I due sono stati identificati mentre si aggiravano per il sobborgo di Spinetta Marengo.

Agli agenti hanno mostrato un tesserino che li presentava come collaboratori della società, circostanza smentita dagli accertamenti successivi.

Il questore, Michele Morelli, ne ha ordinato l’allontanamento da Alessandria con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in città per un anno.

Uno dei falsi tecnici è un residente a Pavia già conosciuto dalle forze dell’ordine e già destinatario, in passato, di provvedimenti analoghi.

