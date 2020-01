ALESSANDRIA. Edificio esploso: ‘concerto del cuore’

I vigili del fuoco organizzano un ‘Concerto del Cuore’ per ringraziare gli alessandrini per la solidarietà e la vicinanza dimostrata nell’occasione dei tragici fatti di Quargnento, l’esplosione, nella notte tra il 4 e 5 novembre, di un cascinale nella quale persero la vita Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. L’appuntamento è per il 18 gennaio dalle 21 nella chiesa parrocchiale Madonna del Suffragio di corso IV Novembre. Nel corso della serata sarà organizzata una raccolta di fondi a favore di un bambino, Ascanio, affetto da una grave forma di cardiopatia, per permettergli la possibilità di essere operato negli Stati Uniti.

