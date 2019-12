ALESSANDRIA. È destinatario di un mandato di arresto europeo, fermato

Era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso nel 2014, per tratta di esseri umani, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, reati commessi in Spagna. Arben Terkalaqi, albanese di 32 anni domiciliato ad Alessandria, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno fermato nel corso di un normale controllo. Rinchiuso nella casa circondariale ‘Cantiello e Gaeta’, deve scontare 11 anni di carcere per i reati commessi.

