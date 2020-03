ALESSANDRIA. Allarme coronavirus tra suore, evacuato un convento

Il coronavirus fa scattare l’emergenza, nell’ottantesimo anniversario della morte del suo fondatore, nella Casa Piccole suore missionarie della carità di don Orione. Nell’istituto religioso di Tortona – una delle città piemontesi finora più colpite dal virus – una ventina delle oltre quaranta suore ospitate hanno accusato febbre e difficoltà respiratorie. Saranno trasferite per il tampone nell’ospedale cittadino, il primo in Piemonte interamente dedicato al Covid-19, e in quello di Omegna. Le altre, tutte anziane, andranno In quarantena. Fondate nel 1915 da San Luigi Orione, proprio a Tortona, nell’Alessandrino, le Piccole Suore Missionarie della Carità sono presenti, oltre che in Italia, in Africa, nelle Filippine, in Sud America. E, in Europa, in Polonia, Romania e Spagna. Nell’edificio bianco che, sul balcone al primo piano, espone lo striscione ‘Da Tortona al mondo spargendo la carità”, da qualche anno il motto di queste suore missionarie, l’allarme è scattato questa mattina. “Abbiamo ricevuto una segnalazione dalla casa madre – spiega il sindaco di Tortona, Federico Chiodi – e abbiamo subito contattato l’Asl e l’Unità di Crisi”. Il coordinatore di quest’ultima struttura, Mario Raviolo, è intervenuto di persona sul posto, trasportato in elicottero dai carabinieri. Allestito un presidio sul posto, ad entrare nella struttura dopo avere indossato le protezioni del caso è stato lo stesso Ravaiolo. I sintomi riscontrati nelle religiose sono risultati effettivamente riconducibili alla pandemia. Mal di gola, raffreddore, febbre alta e difficoltà respiratorie. Nessun sintomo, invece, per le cinque dipendenti della casa madre, mandate in isolamento presso le rispettive abitazioni. Non è escluso che anche le religiose in buono stato di salute vengano spostate, una volta trasferite le consorelle malate, per consentire la sanificazione dei locali. “Stiamo analizzando la situazione”, si limita ad affermare il primo cittadino. La situazione è ancora in evoluzione; solo nelle prossime ore sarà possibile stabilire con certezza se le religiose abbiano contratto il virus o meno.

Commenti