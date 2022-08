Ultimo appuntamento di spettacolo per il programma estivo di Morenica_NET, che rilancia poi con due incontri organizzati da – e in collaborazione con – la Mondadori Bookstore di Ivrea e Davide Gamba.

Venerdì 5 agosto h 21.30 la geniale presenza di Francesco Giorda sul palco del Cortile del Museo Garda di Ivrea, nella sua stand up comedy con Alcune cose da dire, chiude quindi la programmazione di teatro, musica e libri che ha accompagnato l’estate eporediese a partire da giugno 2022. Produzione Teatro La Caduta, il nuovo one-man-show di Giorda è un dialogo aperto col pubblico che affronta l’attualità tra provocazioni e comicità tagliente, in equilibrio tra feke news, allarmismi e finte paure del nostro tempo per aprire nuove e inimmaginabili prospettive del piccolo grande universo in cui viviamo.

Francesco Giorda è un sorprendente attore e autore comico, regista e videomaker torinese, che da oltre vent’anni porta i suoi spettacoli in festival, teatri e piazze di tutta Europa. Quindici anni di teatro di strada coniugati con la passione per l’autorialità ironica e irriverente tipica dello stand up anglosassone. Tra le sue più recenti incursioni televisive c’è quella al programma Comedy Central del canale SKY Italia.

A seguire, presentazione del libro “La Fata Carabina” di Daniel Pennac a cura della direzione artistica e dell’artista della serata.Seguiranno sempre al Cortile del Museo Garda e sempre h 21.30 gli appuntamenti di domenica 7 agosto con Luca Bianchini che presenta il suo libro “Le mogli hanno sempre ragione” e di venerdì 19 agosto con Massimo Recalcati che presenta in forma di lectio magistralis “La legge della parola – Origini bibliche della psicoanalisi” appuntamenti a ingresso libero a cura di Davide Gamba e Mondadori Bookstore di Ivrea, organizzati in collaborazione con Morenica_NET.

La rassegna Morenica NET – Estate 2022 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo / Progetto Corto Circuito. Con il contributo e il sostegno di: Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, inserito negli eventi di Ivrea Summer Festival A riveder le stelle e Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022; Fondazione CRT; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; in collaborazione con ZAC! Zone Attive di Cittadinanza, Mondadori Bookstore Ivrea, Life In Progress tour operator, Circolo Legambiente Dora Baltea, CinemAmbiente; media partnership Turismo Torino e Provincia, TeatroTeatro.it e Radio Spazio Ivrea.

Commenti