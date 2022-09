Controlli nei giorni scorsi dei carabinieri nei locali della movida di Torino, per contrastare il fenomeno della somministrazione degli alcolici ai minorenni. I militari della compagnia San Carlo, in collaborazione con i colleghi del Nas, hanno controllato bar e pub del centro e sono state contestate sanzioni amministrative per la violazione delle condizioni igieniche e la normativa antifumo. Il titolare di un locale è stato denunciato perché all’interno erano state somministrate bevande alcoliche a due sedicenni. Anche un minimarket è stato multato per mille euro per aver venduto alcolici a tre minori. Controlli dei carabinieri anche sui mezzi del trasporto pubblico locale a Torino, con l’ausilio del personale del gruppo Gtt : 800 passeggeri controllati, 211 verbali eseguiti, 2 denunce a piede per detenzione di hashish e porto abusivo di arma da taglio e 5 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente. Gli interventi sulle linee 4 e 11, per contrastare i reati predatori all’interno dei mezzi pubblici.

