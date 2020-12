ALBIANO. Si è spento Gian Carlo Ghilardi, fu sindaco per tre mandati

Lutto in paese per la scomparsa di Gian Carlo Ghilardi. Aveva 75 anni e fu sindaco di Albiano per tre mandati. Dieci anni consecutivi tre l’83 e il ’93. Poi di nuovo alla guida del paese tra il 2006 e il 2011.

Era esponente del Pci, in anni in cui [...]





