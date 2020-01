ALBIANO. Proclamato come da tradizione all’Epifania, il Generale 2020 è Sandro Pavan

Ha 42 anni, è impiegato alla Leonardo Velivoli, sposato con Francesca e ha una bimba. Sandro Pavan è il Generale 2020 del Carnevale di Albiano che ha preso il via, come da tradizione, lunedì 6 gennaio. Nel primo pomeriggio le strade si sono riempite di una folla in attesa dell’apertura della manifestazione. Dinnanzi al Municipio è poi avvenuto il passaggio di Poteri dalla Vecchia alla nuova Società. E’ così avvenuto il passaggio di sciabola e feluca dal Generale 2019, Cristiano Testa, alle mani del Generale 2020, Sandro Pavan.

Commenti