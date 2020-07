ALBIANO. Condannato a 2 anni per bancarotta, ma ora vive in Messico

Condannato a due anni di carcere per bancarotta fraudolenta e documentale, Mauro Tripodi (avvocato Celere Spaziante di Ivrea), 48 anni, di Albiano d’Ivrea, in aula non si è mai presentato perché vive in Messico, nello Yukatan. Ha distratto somme per poco più di 201 mila e 600 euro. La sentenza è stata pronunciata ieri, a Ivrea, dal collegio giudicante presieduto dalla giudice Elena Stoppini. Il pm Alessandro Gallo ha chiesto 3 anni e 6 mesi.

Mauro Tripodi era fondatore e amministratore unico dal 2009 della società System – Ati srl, dichiarata fallita dal tribunale di Ivrea nel dicembre 2012. Un giro d’affari di circa 2 milioni di euro l’anno.

Ed è questo, infatti, il dato registrato nel 2009, unico bilancio completo effettuato dall’attività di Tripodi. Ma dal maggio 2010 la ditta che si occupava di raccogliere gli incassi delle giocate nelle sale slot del territorio, smette di essere operativa.

Sulle somme raccolte la System – Ati srl, aveva una differenza sua da trattenere a titolo di guadagno.

Una piccola percentuale. Succede, invece, che nel 2009 la ditta non versa le giocate a Cogetech spa, non paga la quota erariale e gli oneri di concessione. E’ la Cogetech spa chiede il fallimento in tribunale.

Commenti