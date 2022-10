“Risponde la segreteria telefonica del numero…. Non sono in casa. Lasciare un messaggio dopo il bit…”. Nessuno lo ha mai cercato su “Chi l’ha visto”, quindi esiste, epperò dell’ingegner Alberto Tognoli, storico esponente del centrodestra a Ivrea, classe 1953, è da anni, almeno quattro, che s’è persa ogni traccia. Ancora nel 2018, dopo anni passati tra le file dell’opposizione in consiglio comunale, s’era visto a qualche riunione pre-elettorale. Poi qualche dichiarazione di fuoco sulla gestione made in “Tiraboschi”, infine il vuoto cosmico. Sparito da tutti i radar. Di lui s’è ritornato a parlare nei [...]





