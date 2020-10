Cadere e rialzarsi è contemplato nella vita, fermarsi per venire a donare il sangue è una scelta per fare del bene, bene! Ti aspettiamo a donare il sangue a Favria MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Alberi del parco.

Parlano poco gli alberi, penso che passano tutta la vita meditando muovendo i loro rami. Ma basta guardarli in autunno quando si riuniscono nel parco davanti a casa, li soltanto i più vecchi conversano. Parlano di quando donano i loro alti rami alle nuvole e agli uccelli. Uno di loro bisbigliava come nei sui rami con le leggiadre foglie, simili per lui a dei capelli in estate un pettirosso aveva nidificato. Ma purtroppo la loro voce si perde tra le foglie che ingialliscono e incominciano inesorabilmente a cadere e di queLlo che dicono ne percepisco poco, quasi niente. Cari amici alberi, chissà quante storie di noi umani sapete e di quante generazioni favriesi avete visto passare sotto le voste magnifiche fronde. Gli uccelli migratori stanno per partire o sono già partiti o sentito un mormorio di una voce di un patriarca del parco che diceva sommessamente ai suoi vicini che non sapeva se attendeva un’altra estate e me ne ritorno mesto verso casa con la speranza di rivederci tutte e due il prossimo anno.

Favria, 2.10.2020 Giorgio Cortese

Nella vita di ogni giorno oltre alla forma dobbiamo metterci la sostanza, altrimenti il tutto è solo inutile fumo

