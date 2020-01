ALBA. Suv contro auto parcheggiata, morta una donna

Incidente stradale in centro ad Alba (Cuneo) oggi pomeriggio, con una vittima, una donna di 64 anni. Era a bordo di una Toyota Yaris parcheggiata lungo via Coppino, che è stata urtata da un suv Land Rover, proveniente da piazza Monsignor Grassi all’incrocio con via Alfieri. Il conducente del suv avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Lazzaro, dove è morta poco dopo il ricovero. Ci sono stati altri due feriti nello scontro, trasportati dal ‘118’ all’ospedale di Alba.

