Alba invernale.

Dopo la gelida e opprimente notte, ecco la radiosa alba sempre carica di vita, ripiena ogni giorno di promesse a volte mantenute a volte volate via nel gelido cielo invernale, tra le bianche nuvole trasportate lontano dal vento.

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero quando appena alzato la contemplo dalla finestra e vedo in lontananza le cime innevate dei monti che svettano con alte imponenti verso il cielo, e nella campagna i campi si conservano ancora tracce della candida neve.

Ecco l’alba si sta spogliando del vestito rosa e il sole tondo dal colore ancora rosso irraggia il mondo.

Nella mia ignoranza ritengo che mi fa bene il godimento di guardare l’alba e di riflettere anche su di una foto che ha fermato quell’attimo di godimento interiore, un momento semplice nello stare a contatto con la natura, migliora il buon umore e mi accresce l’ottimismo verso la giornata che deve iniziare.

Per me è un medicamento senza alcuna contro indicazione che anzi migliora la mia salute mentale e anche fisica.

E si cara Alba, permettimi se ti chiamo come una persona, Ti sono ogni giorno grato per ciò che mi dai, perché mi basta uno sguardo oltre il confine fra gli alberi all’orizzonte ed il cielo dove troneggia il sole nascente per ricordami sempre quanto sei bella vita e assaporarne tutta la sua bellezza di esistere. Davanti all’alba rifletto che il rieri ormai passato è un sogno, il domani una visione di speranza, ma il vivere bene oggi rende ogni giorno una serena felicità!

