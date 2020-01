ALBA. In carcere da novembre, sono accusati di 67 furti

Sono 67 i furti, tra Cuneese e Astigiano, che i carabinieri di Alba attribuiscono a due pregiudicati albanesi fermati lo scorso novembre nell’ambito dell’operazione ‘Passo Falso’. E’ quanto emerso nel corso delle indagini, che hanno portato i due in carcere. Le accuse nei loro confronti sono di furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio, utilizzo fraudolento e porto abusivo di armi. Altre sette persone sono indagate in stato di libertà.

