ALA DI STURA. Domenica 10 aprile, ad Ala di Stura, è stata celebrata la Domenica delle Palme assieme alla Festa del Ringraziamento. La festa è stata organizzata dalla Coldiretti di Balme, Ala di Stura e Ceres.

I rappresentanti istituzionali dei tre paesi sono stati presenti nel corso di tutto l’evento. Per Balme e Ala di Stura c’erano i sindaci Gianni Castagneri e Mauro Garbano, mentre per Ceres c’era il consigliere comunale Franca Giusti. L’evento è cominciato dalla processione coi rami di ulivo, e in tarda mattinata il parroco Don Ilario Rolle ha officiato la [...]