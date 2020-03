ALA DI STURA. Garbano investe sulle mountain bike

La giunta comunale di Ala di Stura, guidata dal sindaco Mauro Garbano, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una “pump track” per mountain bike. L’Amministrazione prevede la formazione di un nuovo polo attrattivo per lo sviluppo della tecnica di guida delle Mountain Bike [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti