Al via il CINECLUB IVREA: da martedì 29 settembre al cinema Boaro

Per il 59° anno di fila, ecco di nuovo la continuazione del mitico Cineclub Olivetti, il Cineclub Ivrea, un pezzo della storia di questa nostra comunità che si rinnova.

Le proiezioni prenderanno il via martedì 29 settembre, alle ore 15, con un film (come è ormai consuetudine) entrato nella storia del cinema. Quest’anno Cineclub Ivrea inizia con il mitico EASY RIDER, restaurato dalla Cineteca di Bologna a 50 anni dalla sua uscita. Un film che quando arrivò in Italia, era accompagnato dalle parole “Libertà e Paura“, parole quanto mai d’attualità per la paura che ha accompagnato questi ultimi sette mesi (e non ci ha ancora lasciato) e valore della libertà diventato oggi più ancora più pressante.

Il programma è di trenta film (vedi le prime dieci schede filmografiche) con proiezioni nei giorni di martedì e mercoledì, da settembre sino a inizio giugno del prossimo anno. Fin qui tutto come nelle passate edizioni.

Di nuovo ci sono le norme di sicurezza e di distanziamento tra le persone che hanno notevolmente ridotto la capienza della sala cinematografica e hanno costretto gli organizzatori a cambiare alcune modalità di partecipazione.

Innanzitutto aumenta il numero di proiezioni che passano da sei a sette: al martedì alle ore 15.00, 17.10, 19.20 e 21.30 e al mercoledì alle ore 15.00, 17.10, 19.20.

Poi cambia anche la modalità di tesseramento perché, per garantire la disponibilità di posti, ogni tessera viene sottoscritta per uno dei sette spettacoli previsti per ogni film. La tessera consentirà comunque, come in passato, l’ingresso a qualsiasi altra proiezione fino al raggiungimento della capienza della sala (che però è notevolmente ridotta). Per fare in modo che, seppur non garantito, sia realmente possibile trovare posto anche in uno spettacolo diverso da quello indicato, di ogni spettacolo viene distribuito un numero di tessere inferiore ai posti disponibili in sala.

Non essendoci più differenze di accesso alle proiezioni, la quota di iscrizione diventa quest’anno unica di 40 euro, (ridotto a 30 euro per i minori di 30 anni). Ai soci che consegnano la tessera della passata stagione usufruiscono dello sconto di dieci euro sull’iscrizione a questa nuova edizione. E’ ancora possibile iscriversi nei giorni di programmazione del Cneclub.

